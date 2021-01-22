Под Одессой зверски убили педагога, главу общества Красного Креста

Зверское убийство произошло в поселке городского типа Тарутино на юге Одесской области. Там, в помещении недействующей библиотеки на Широкой улице, на полу обнаружили тело женщины.

Выяснить личность убитой не составило труда: Аллу Кубякину знают не только в поселке, но и во все Тарутинском районе. После окончания Одесского госуниверситета имени Мечникова Алла Николаевна 35 лет проработала учителем немецкого языка. В 2010 году она возглавила районную организацию общества Красного Креста Украины, вела ряд гуманитарных проектов.

«Алла Николаевна — мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем. Именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь. Она также была младшей медицинской сестрой патронажной службы милосердия нашего общества», — сообщили в Одесской областной организации общества Красного Креста Украины.

Жители поселка отзываются о погибшей с большой теплотой.

В региональном главке Нацполиции подтвердили, что в пгт Тарутино обнаружили мертвой 66-летнюю Аллу Кубякину. «Неизвестные нанесли потерпевшей несколько ударов по голове каким-то предметом», — сообщил сотрудник полиции. (По имеющейся информации, это была, вероятнее всего, деревянная бита.)

Мотивы преступления пока не ясны.



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