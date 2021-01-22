28.10 / 28.30 33.99 / 34.39
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой зверски убили педагога, главу общества Красного Креста

17:08 22 января 2021
Бита

Зверское убийство произошло в поселке городского типа Тарутино на юге Одесской области. Там, в помещении недействующей библиотеки на Широкой улице, на полу обнаружили тело женщины.

Выяснить личность убитой не составило труда: Аллу Кубякину знают не только в поселке, но и во все Тарутинском районе. После окончания Одесского госуниверситета имени Мечникова Алла Николаевна 35 лет проработала учителем немецкого языка. В 2010 году она возглавила районную организацию общества Красного Креста Украины, вела ряд гуманитарных проектов.

«Алла Николаевна — мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем. Именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь. Она также была младшей медицинской сестрой патронажной службы милосердия нашего общества», — сообщили в Одесской областной организации общества Красного Креста Украины.

Жители поселка отзываются о погибшей с большой теплотой.

В региональном главке Нацполиции подтвердили, что в пгт Тарутино обнаружили мертвой 66-летнюю Аллу Кубякину. «Неизвестные нанесли потерпевшей несколько ударов по голове каким-то предметом», — сообщил сотрудник полиции. (По имеющейся информации, это была, вероятнее всего, деревянная бита.)

Мотивы преступления пока не ясны.

160

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

Мишина

«Холостячка» Мишина засомневалась в словах Эллерта о любви

MARUV

MARUV «заставила» грязно ругаться на украинском языке популярного российского блогера

сын Потапа

Сына Потапа посадили на диету

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер