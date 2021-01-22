Живые поедают мертвых: в сети появилось жуткое видео с птицефабрики под Киевом

В сети появилось видео с жуткими условиями на птицефабрике под Киевом. Много цыплят погибли, их оставшиеся в живых собратья топчутся по тушкам и (по-видимому, ввиду отсутствия иного корма) поедают мертвых птиц. Видео опубликовал в Facebook Евгений Хурсин. Он говорит, что получил запись от одного из подписчиков.

По видео невозможно определить ни дату, ни место съемки. Автор записи утверждает, что снималось видео на фабрике в Киевской области.

Напомним, птицефабрикам под Киевом неоднократно инкриминировали экологические нарушения. Так, в 2018 году агрохолдинг в Киевской области был обвинен в появлении поблизости от столицы незаконного могильника. Убытки для экологии оценивались на тот момент в 200 млн гривен. Владельцев предприятия задержали, но позже отпустили под залог.

Фото pixabay.com

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