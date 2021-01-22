Нашли без сознания: в Одессе едва не погиб 12-летний ребенок

ЧП случилось вечером в пятницу, 22 января, на железнодорожной станции Одесса-Восточная. Здесь тяжело травмирован 12-летний мальчик, которого обнаружили в бессознательном состоянии случайные прохожие.

По предварительным данным, школьник «решил поиграть» и забрался на крышу железнодорожного состава. Не исключено, для того, чтобы с помощью мобильного телефона «сделать вечернюю фотосессию». Однако не учел, что здесь проложены высоковольтные линии электропередач, постоянно находящиеся под высоким напряжением.

«Как результат — тяжелая электротравма, ожоговый и травматический шок. Состояние пациента оценивается как тяжелое», — сообщили в детской клинической больнице, куда ребенок госпитализирован.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, на Киевщине ребенок, вылезший на крышу поезда, погиб от удара током. А молодой мужчина, пытавшийся пробежаться по крыше вагона на Центральном железнодорожном вокзале Киева, получил сильнейшую электротравму.

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