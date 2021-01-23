Пожарные снимают людей с окон: под Днепром горит пятиэтажное общежитие

В Павлограде Днепропетровской области 23 января произошел пожар в общежитии по улице Заводской, пишет местный сайт «Бегемот».

Сообщается, что в здании проживает несколько сотен человек, всех их сейчас срочно эвакуируют. По предварительным данным, возгорание началось на 3-ем этаже. Пламя распространилось на весь этаж.

«Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Эвакуация продолжается. Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы. Есть пострадавшие, в том числе и дети, по предварительным данным, их доставили в больницу», — говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.

Как писали «ФАКТЫ», накануне в Харькове возник пожар в доме престарелых — на месте чрезвычайного происшествия обнаружены тела 15 погибших.

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