Пожар в Харькове: арендатора пансионата взяли под стражу на 60 суток

Арендатору сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко избрали меру пресечения: его взяли под стражу сроком на 60 суток. Соответствующее решение приняла судья Киевского районного суда Харькова в субботу, 23 января, сообщили в отделе коммуникации Управления полиции в Харьковской области.

Таким образом, Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применение к подозреваемому меры пресечения в виде залога отклонили.

«Применить в отношении Кравченко Вячеслава мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога», — сообщила судья.

На данный момент известно, что такую же меру пресечения утвердили в отношении супруги Кравченко, которая является совладелицей пансионата. По сообщению местных журналистов, в зал суда ее заносили — женщина недавно перенесла операцию на колене.

Напомним, днем 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. 22 января был объявлен траур в Харькове, а 23 января — в Украине.

Полиция задержала четверых человек — владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

Фото Полиции Харьковской области

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