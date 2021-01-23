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Происшествия

Пытался "перенаправить" денежные потоки: из Украины принудительно выдворили вора в законе по прозвищу "Зюзя"

16:15 23 января 2021
Владимир Озерский

Из Украины выдворили 39-летнего «вора в законе» по кличке «Зюзя» (Владимир Озерский). Как сообщает полиция, «авторитет» прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных «потоков», полученных от совершения имущественных преступлений.

При этом на территорию Украины он попал вне официальных пунктов пропуска.

Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

22 января «законника» выдворили за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Напомним, ранее при попытке вылететь в Украину в Стамбуле арестовали двух граждан Азербайджана, которых подозревают в убийстве главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Полиция установила, что перед убийством они встретились с исполнителем преступления Хаганом Зейналовым (Хан Бакинский). При этом убийца Зейналов утверждает, что действовал из личной неприязни.

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