Начал распускать руки в парилке: педофил совратил в бане 14-летнего школьника

В российском Санкт-Петербурге произошел жуткий случай: 62-летний мужчина совратил 14-летнего школьника прямо в одной из общественных бань города. Об этом пишут «Невские новости».

Издание уточняет, что инцидент случился в декабре прошлого года, однако о нем стало известно только сейчас, после того, как в полицию обратилась мачеха потерпевшего, которой о случившемся рассказал сам пасынок.

По словам парня, он пошел в баню с пожилым знакомым. Уже в парилке, скрывшись от посторонних глаз, старик начал распускать руки. Он стал принуждать лицеиста к гомосексуальной интимной близости.

Первое время потерпевший был настолько шокирован случившемся, что не находил сил рассказать кому-либо. Потом, впрочем, он признался во всем мачехе.

Накануне женщина обратилась в полицию Адмиралтейского района. Как удалось оперативно выяснить силовикам, престарелый извращенец работает директором одной из коммерческих компаний Санкт-Петербурга. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

Напомним, в конце 2020 года Европол констатировал — пандемия привела к тому, что педофилы стали больше времени проводить в интернете, охотясь там на своих жертв.

Фото МК

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