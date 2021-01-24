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Происшествия

Новый пожар в Одесской области: горела база отдыха

8:59 24 января 2021
Пожар

В Лиманском районе Одесской области вечером 23 января горела закрытая база отдыха «Южная», расположенная в селе Сычавка. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание 7 деревянных домиков.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. В 23:35 пожар был локализован, а уже после полуночи — ликвидирован.

Тем не менее огонь успел уничтожить 7 домиков, а еще 2 — повредить. Остальные 13 строений спасатели потушили, хотя несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к базе отдыха и сотрудники ГСЧС были вынуждены добираться до места пожара пешком.

В сети появилось видео пожара.

Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 18 января в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором расположена гостиница Arcadia Apartments. В огне погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы.

А 21 января пожар вспыхнул в пансионате для пожилых людей в Харькове. Погибли 15 человек. 23 января суд избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела — все они (включая перенесшую операцию супругу арендатора) останутся под стражей до 21 марта включительно.

Фото ГСЧС Одесской области

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