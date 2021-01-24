Новый пожар в Одесской области: горела база отдыха
В Лиманском районе Одесской области вечером 23 января горела закрытая база отдыха «Южная», расположенная в селе Сычавка. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание 7 деревянных домиков.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. В 23:35 пожар был локализован, а уже после полуночи — ликвидирован.
Тем не менее огонь успел уничтожить 7 домиков, а еще 2 — повредить. Остальные 13 строений спасатели потушили, хотя несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к базе отдыха и сотрудники ГСЧС были вынуждены добираться до места пожара пешком.
В сети появилось видео пожара.
Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 18 января в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором расположена гостиница Arcadia Apartments. В огне погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы.
А 21 января пожар вспыхнул в пансионате для пожилых людей в Харькове. Погибли 15 человек. 23 января суд избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела — все они (включая перенесшую операцию супругу арендатора) останутся под стражей до 21 марта включительно.
Фото ГСЧС Одесской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter