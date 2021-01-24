Хуже диких зверей: под Черниговом "охотники"-живодеры расстреляли собаку из ружья и перерезали ей горло

На Черниговщине неизвестные «охотники» расстреляли из ружья бездомного пса, после чего, перерезав горло, животное выбросили, однако оно выжило. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

Отмечается, что попытки местных жителей помочь пострадавшей собаке успехом не увенчались, и ночью Команда спасения животных перевезла ее в Киев.

Там медики сразу заявили — состояние критическое, прогноз очень плохой. Температура почти 42, давать наркоз нельзя, разрезана трахея, дробь в спинномозговом канале и брюшной полости, перитонит.

«Утром собака взята в операционную, врачи сделают все, что возможно» — сказали в ветеринарной клинике.

Теперь в сети пытаются установить личности живодеров, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, в середине января Шевченковский суд Киева оправдал самого известного догхантера Украины Алексея Святогора, обвиняемого в распространении материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости относительно бездомных животных, не усмотрев в действиях мужчины признаков преступления.

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