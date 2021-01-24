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"Слабоумие и отвага": в Киеве "зацеперы" взобрались на вагон метро, остановив движение поездов

12:26 24 января 2021
Поезд на Мосту метро

В субботу, 23 января, в киевском метро произошел очередной инцидент, антигероями которого стали очередные «зацеперы», взобравшиеся на крышу одного из вагонов поезда. О дикой выходке молодчиков рассказывает «Киев Оперативный».

«Слабоумие и отвага — девиз этих молодых ребят, которые считают, что совершают очень крутой поступок», — пишет автор публикации.

Также в группе публикуют видео, на котором видно, как двое парней взобрались на крышу вагона.

Их, очевидно, заметили, и во избежание непоправимого, отключили напряжение на линии, поэтому поезда на мосту Метро полностью прекратили движение.

«Мороз нормальный был, отморозило их, видать», «Естественный отбор», «Чем больше зацеперов, тем меньше зацеперов», «А куда смотрит безопасность метрополитена? Почему их не снимают и не отправляют за решетку? Пару месяцев достаточно, для подумать», — пишут в комментариях.

Напомним, 28 сентября между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» погиб 19-летний зацепер, которого впоследствии опознали как жителя Ужгорода. Он залез на крышу поезда, а когда тот поехал, упал и скончался от травм.

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