28.12 / 28.27 34.03 / 34.31
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Одесские бутики остались без поддельных Louis Vuitton: в "Борисполе" задержали крупную партию контрабанды

13:56 24 января 2021
Контрабандный товар

В аэропорту «Борисполь» таможенники задержали 9 чемоданов, набитых турецкими подделками всемирно известных брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger и Moncler. Общий вес товара, который пытались ввезти через «зеленый» коридор, составил 205 кг, сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Согласно сообщению, таможенники заподозрили неладное, когда оказалось, что все 9 чемоданов принадлежат одному гражданину Азербайджана, прибывшему из Стамбула.

Из Киева он должен был улететь в Одессу.

Уточняется, что арестованная на границе партия включала 351 единицу одежды (свитера и пальто), а также сумки с логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, «Prada, Calvin Klein и др.

Напомним, ранее контрабанда, обнаруженная на границе с Украиной, стала причиной для отзыва посла Молдовы в России.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Оля Полякова на сцене

"Приехала, и стала скрывать следы ума": Оля Полякова рассказала, как приходит в себя после отпуска на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер