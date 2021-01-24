Одесские бутики остались без поддельных Louis Vuitton: в "Борисполе" задержали крупную партию контрабанды

В аэропорту «Борисполь» таможенники задержали 9 чемоданов, набитых турецкими подделками всемирно известных брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger и Moncler. Общий вес товара, который пытались ввезти через «зеленый» коридор, составил 205 кг, сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Согласно сообщению, таможенники заподозрили неладное, когда оказалось, что все 9 чемоданов принадлежат одному гражданину Азербайджана, прибывшему из Стамбула.

Из Киева он должен был улететь в Одессу.

Уточняется, что арестованная на границе партия включала 351 единицу одежды (свитера и пальто), а также сумки с логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, «Prada, Calvin Klein и др.

Напомним, ранее контрабанда, обнаруженная на границе с Украиной, стала причиной для отзыва посла Молдовы в России.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter