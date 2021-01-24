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Происшествия

Водителя и мертвого пассажира из салона вырезали спасатели: под Днепром "ВАЗ" врезался в грузовик

16:01 24 января 2021
ДТП

В воскресенье, 24 января, на автодороге М-04 Знаменка-Луганск-Изварино произошло смертельное ДТП.

Авария случилась близ села Песчанка Новомосковского района, сообщили в областном главке ГСЧС. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2114» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF XF, стоящим на обочине дороги.

Прибывшие на место спасатели увидели двух мужчин, которые находились в легковушке — их зажало внутри машины.

Сотрудники ГСЧС с помощью специального оборудования деблокировали автомобиль и изъяли из конструкций поврежденной машины пострадавшего 32-летнего водителя и тело пассажира, который от полученных травм погиб на месте.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

Напомним, в Гайсине Винницкой области автомобиль Volkswagen Passat съехал с дороги и столкнулся с отбойником. В результате аварии травмировалась 11-летняя дочь водителя и его жена. В больнице женщина скончалась от полученных травм.

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