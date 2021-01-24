Насчитали 14 следов от пуль: в Ровенской области обстреляли дом депутата

В селе Старая Рафаловка, Ровенской области обстреляли дом депутата Варашского районного совета.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 января. Одна из пуль попала в окно детской комнаты, сообщили в полиции Ровенской области.

Хозяйка дома, жена депутата Виктора Ткача Елена, рассказала, что около 4 утра услышала подозрительные звуки и лай собаки.

Полицейские насчитали 14 следов от пуль. Стреляли по всем спальням и дому издалека. Пули собрали для баллистической экспертизы.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов.

Догадок, кто это мог сделать, у женщины нет. Она предполагает, что это связано с депутатской деятельностью мужа, передает «Суспільне».

Женщина является частным предпринимателем, занимается маникюром.

Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению.

Ведется досудебное расследование.

Напомним, на днях в Одессе обстреляли детский сад «Золушка» на проспекте Небесной Сотни. Хулиганской выходке предшествовало сообщение о заминировании детского учреждения.

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