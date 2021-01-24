Смертельное ДТП в Одессе: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом

В воскресенье, 24 января, в Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito. Вследствие аварии, 18-летняя пассажирка легковушки от полученных травм погибла на месте, водители транспортных средств с телесными повреждениями госпитализированы.

ДТП произошло около полудня на улице Николаевская дорога, сообщили в областном главке полиции.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ Нацполиции в Одесской области.

Напомним, сегодня смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области. Близ села Песчанка Новомосковского района водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2114» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF XF, стоящим на обочине дороги. Пассажир легковушки погиб на месте. Водителя и тело пассажира доставали из машины с помощью спецсредств.

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