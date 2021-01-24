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Происшествия

В Одессе ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб

21:29 24 января 2021
окно

В воскресенье, 24 января, в Одессе на улице Михайловской из окна многоэтажки выпал ребенок. Об этом сообщает сайт Odessa.online.

По предварительным данным, примерный возраст ребенка — 11−12 лет.

У мальчика якобы не было мамы, а с отцом он находился в не самых лучших отношениях и часто сбегал из дома.

По словам соседей, мальчик в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.

На месте ЧП работает полиция. В ведомстве пока не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее похожая трагедия произошла в Киеве — 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился. А в Харькове погибли мать и ребенок, выпав с 16 этажа жилого дома.

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