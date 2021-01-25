Активиста Поликашова попытались подорвать гранатой в Харькове

В ночь на 25 января в Харькове во дворе одного из многоэтажных домов произошел взрыв гранаты. По данным местных Telegram-каналов, неизвестные покушались на общественного активиста движения «Мы -харьковчане» Алексея Поликашова.

Сообщается, что взрыв гранаты произошел на улице Зубенко, 52. Поликашов вместе со своим братом возвращались домой, когда кто-то сзади нанес им удар по голове и бросил гранату. Мужчины успели отбросить боеприпас в сторону. Пострадавших забрала скорая помощь.

На месте работают 4 экипажа полиции, скорая помощь и спасатели. В городе объявили план-перехват.

По данным телеграмм-канала «Труха», 25 января активисты должны были провести акцию под аптекой, торгующей наркотиками.

Это не первое нападение на Поликашова. В сентябре прошлого года у активиста сожгли автомобиль, принадлежащей его жене активиста.

Информация об Алексее Поликашове неоднозначная. В 2016 году «Сайт города Харьков» сообщал, что человек по имени Алексей Поликашов был в составе антикоррупционного комитета Харькова. И однажды его знакомый УБОПовец Вадим Цыбульник предложил поработать «под прикрытием» и проводить контрольные «закупки» и передачи взяток. Во время одного из таких случаев Алексей стал частью заказного дела против депутата поселкового Солоницевского совета Сергея Чернова.

В августе 2019 Поликашова обвиняли в том, что он якобы обманом завладевает деньгами участников боевых действий на Донбассе, предлагая помочь им с приобретением льготного жилья.

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