28.09 / 28.30 33.98 / 34.41
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Активиста Поликашова попытались подорвать гранатой в Харькове

9:01 25 января 2021
во дворе харьковской многоэтажки

В ночь на 25 января в Харькове во дворе одного из многоэтажных домов произошел взрыв гранаты. По данным местных Telegram-каналов, неизвестные покушались на общественного активиста движения «Мы -харьковчане» Алексея Поликашова.

Сообщается, что взрыв гранаты произошел на улице Зубенко, 52. Поликашов вместе со своим братом возвращались домой, когда кто-то сзади нанес им удар по голове и бросил гранату. Мужчины успели отбросить боеприпас в сторону. Пострадавших забрала скорая помощь.

 

 

 

На месте работают 4 экипажа полиции, скорая помощь и спасатели. В городе объявили план-перехват.

По данным телеграмм-канала «Труха», 25 января активисты должны были провести акцию под аптекой, торгующей наркотиками.

Это не первое нападение на Поликашова. В сентябре прошлого года у активиста сожгли автомобиль, принадлежащей его жене активиста.

Информация об Алексее Поликашове неоднозначная. В 2016 году «Сайт города Харьков» сообщал, что человек по имени Алексей Поликашов был в составе антикоррупционного комитета Харькова. И однажды его знакомый УБОПовец Вадим Цыбульник предложил поработать «под прикрытием» и проводить контрольные «закупки» и передачи взяток. Во время одного из таких случаев Алексей стал частью заказного дела против депутата поселкового Солоницевского совета Сергея Чернова.

В августе 2019 Поликашова обвиняли в том, что он якобы обманом завладевает деньгами участников боевых действий на Донбассе, предлагая помочь им с приобретением льготного жилья.

Ранее «ФАКТЫ» писали о дончанке Валентине Бучок, бывшей пленнице боевиков «ДНР», на жизнь которой уже после ее освобождения из плена не раз покушались.

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Александр Шаляпин

Комик Александр Шаляпин найден мертвым с порезанными венами в Москве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер