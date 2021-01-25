Ребенок и двое взрослых погибли во время рыбалки на Днепре: подробности трагедии

Под Каневом, что на Черкащине, произошла трагедия — рыбачившие на Днепре двое мужчин и ребенок провалились под лед. К сожалению, все они погибли.

Как сообщают в Черкасском главке ГосЧС, по состоянию на 25 января из воды достали тела всех погибших. ЧП произошло в 250 метрах от берега.

А в ГУНП в Черкасской области уточнили, что погибшие — мужчины 62 и 69 лет, а также 10-летний мальчик — сын одного из рыбаков.

«Мужчины с ребенком рыбачили на льду, который не выдержал их веса. Это произошло на глазах очевидца, который услышал крики о помощи, но спасти не смог, потому что и сам провалился под лед. Затем он начал искать веревку и звонить в экстренные службы, однако, в последний момент увидел как мужчина пропал с поверхности воды», — добавили в полиции

А в Киеве, где на льду оказался ребенок, к счастью, обошлось без жертв. Как сообщают в столичном главке ГосЧС, помощь потребовалась на Оболони, где в 20 метрах от берега на льду находился мальчик (2008 года рождения), звавший на помощь.

Спасатели доставили его на берег с помощью водолазно-спасательного снаряжения и передали медикам. «По предварительным данным, прохожие, прогуливаясь, услышали, как кто-то зовет на помощь. Подойдя ближе к реке, увидели мальчика, который стоял на льду. Мужчины попросили ребенка лечь и позвонили по номеру 101», — добавили в чрезвычайной службе.

Напомним, что в начале января в Днепропетровской области погиб 16-летний сын известного украинского бизнесмена Геннадия Корбана Лев Корбан и его одноклассница. Молодые люди катались на багги — машина скатилась в реку Мокрая Сура в районе села Новоалександровка.

Фото ГУНП в Черкасской области.

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