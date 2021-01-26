В киевской больнице случилась поножовщина

В киевской больнице ножевое ранение получил один из посетителей — полиция задержала нападавшего, ему сообщено о подозрении.

Как сообщают в ГУНП в Киеве, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

«В медицинском учреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый человек и начал провоцировать конфликт, после ударил пострадавшего ножом в грудь. После этого правонарушитель скрылся в неизвестном направлении», — сообщил начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Полицейские, получившие ориентировку, уже через час задержали нападавшего в его квартире. Мужчину (1975 года рождения) задержали и сообщили о подозрении.

Квалификация — ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного производства. Санкция статьи — лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, что недавно в Черкассах 17-летний парень вызвал скорую помощь, а затем напал на фельдшера с электрошокером.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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