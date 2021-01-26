Участник АТО «Абдула» погиб под авто на Киевщине

В ночь на вторник, 26 января, в поселке Дымер Киевской области погиб участник АТО Руслан Сивирский (позывной Абдула), воевавший в батальоне «Січ»

Как сообщает депутат Вышгородской районной организации ВО «Свобода» Валентина Парчук, Руслан Сивирский погиб «на пешеходном переходе под колесами автомобиля».

А издание «Утренний город» сообщает, что прощание с погибшим состоится в четверг, 28 января, в 9:00 в морге Вышгородской центральной районной больницы. После прощания тело Руслана Сивирского доставят на родину — в город Кропивницкий, где живет его мать.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП под Киевом ветерана добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры», участник АТО Олега Лозинского (позывной Гризли), который разбился на мотоцикле.

Фото со странички Валентины Парчук в социальных сетях.

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