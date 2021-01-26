Местные жители о чупакабре: «Если бы какой-то хищник резал свиней, они визжали бы. А тут — гробовая тишина»

Давненько ничего не было слышно о чупакабре. Более десяти лет неизвестный науке зверь уничтожал в Украине домашнюю живность сельчан. От рассказов очевидцев порой волосы дыбом вставали. Одна история с жительницей Ровенщины Раисой Середюк чего стоит! Напомню, это произошло почти 11 лет назад. Женщина возвращалась поздно вечером домой с работы в родное село Глинское, вышла на пустынной остановке, прошла несколько метров и замерла от ужаса. Неподалеку стоял, как ей показалось, какой-то мужчина, одетый в лохмотья, и подпрыгивал на месте. Когда женщина подошла ближе, то просто обомлела. Перед ней был отнюдь не человек, а некое существо с крысиной мордой, стоявшее на задних лапах. Зверь прыгнул на Раису, и она потеряла сознание. От гибели ее, возможно, спас телефонный звонок. Не дождавшись супруги, ей начал звонить муж, что и отпугнуло монстра. Более десятка лет чупакабра терроризировала украинские села. Неизвестная сила ломала прочные деревянные клетки, металлическая сетка рвалась, словно тонкая нить. Неизвестно для чего, но таинственный зверь в одно время начал развлекаться: убитых животных раскладывал в кучки по цветам или выстилал тушками дорожку. Не помогали ни высокие заборы, ни прочные замки. Кроме того, зверь почти не оставлял следов. По свидетельству охотника из того же села Глинское, что на Ровенщине, он видел, как чупакабра, прыгнув вверх, развернулась в воздухе и… исчезла. Иногда на кладбищах возле старых могил находили чьи-то норы, прикрытые венками. Так появилась версия, что мистическое животное часто обитает на кладбище. Люди, которые встречались с чупакаброй, утверждали, что всегда испытывали какой-то ужас. Говорили, что этот зверь умеет гипнотизировать, внушать человеку страх. А животные при виде чупакабры замирают. Домашние собаки после встречи с этим зверем долго не могут прийти в себя: или подолгу сидят и смотрят в одну точку, или начинают неадекватно вертеться на месте. Таких историй в Украине было множество. Я частенько выезжал в командировки, видел «следы преступлений» чупакабры, слушал рассказы очевидцев. Были такие вещи, которые просто нельзя объяснить. Нет смысла сейчас вспоминать обо всех этих историях. Поговорим о дне сегодняшнем. Последние лет пять-шесть чупакабры не было нигде. Нет, конечно, появлялись сообщения о том, что в каком-то селе какое-то животное передушило с десяток кроликов. Но этим случаям всегда находилось разумное объяснение. Виновником оказывалась какая-нибудь куница или енотовидная собака. Ничего сверхъестественного. Признаюсь, когда впервые услышал о том, что в селе Беленькое, в 28 километрах от Запорожья, какой-то зверь убил с десяток кроликов, отнесся к этой истории скептически. Однако дальше там все начало развиваться по неожиданному сценарию.

«Чупакабра? Не существует такого зверя. Мы же не в сказке живем»

Жители села Беленькое разделились на два лагеря. Одни не верят в чупакабру и посмеиваются над своими оппонентами, которые уверены, что этот зверь таки существует. Как бы там ни было, но многие сельчане сейчас с опаской идут на первую маршрутку и стараются вернуться в село еще до темноты.

— Детей на улицу в вечернее время одних не отпускаем, — говорит жительница села Беленькое Светлана. — У кого есть возможность, тот в своем дворе включает по ночам мощные прожекторы. Мужчины договариваются между собой и патрулируют в темное время суток Беленькое. Но все равно, чуть ли не каждую ночь у кого-то во дворе зверь убивает домашних животных.

— У меня были кролики в клетке. Утром вышел во двор и не поверил своим глазам: на снегу лежали убитые кролики. Одни просто придушены, другие разорваны пополам. Какой зверь это сделал, ума не приложу? Волк, лисица или куница наверняка хотя бы одного кролика на месте съели бы или тушку с собой унесли. Но нет, все кролики убиты и оставлены на месте. Кроме того, зверь достал их из клетки, разорвав довольно прочную проволоку. Повытаскивал одного за другим и убил. Сама клетка весит килограмм 70. Так вот, зверь, видимо, искал, как пробраться внутрь, и отодвигал клеть от стены. Представляете, какая сила у него?! — сокрушается житель села Беленькое Алексей.

Убитые кролики

У многих в селе были примерно таким же образом задушены домашние кролики или куры. Не каждый местный житель с охотой говорит об этом.

Зверь достал кроликов из клетки, разорвав прочную проволоку

— Да сейчас расскажи кому — на смех поднимут. Знаете, какие у нас люди? — говорит местный житель Максим.

И действительно, в обсуждениях в социальных сетях можно всякого начитаться. Комментируют в основном жители Запорожья или других городов и сел, в которых эта напасть еще не завелась. Многие считают, что домашних животных загрызли какие-то хищники. Самая популярная версия в обсуждениях: волчица учит волчат охотиться. Мол, потому домашние животные были только убиты, но не съедены.

Убитые неизвестным животным куры

Но некоторым людям, судя по их комментариям, не хватало ответов на вопросы:

«Куры кудахтали бы, а свиньи визжали. А у них как в гробу тишина была», — пишет Ольга Ильина.

«Почему этот зверь никого не жрет? Почему прыгает над калитками?» — недоумевает Денис Александров.

«Почему собаки молчат? Местные говорят, что если волк идет из леса, но они такой дикий вой поднимают!» — не понимает Инна Позднякова.

Не верит в чупакабру глава Беленьковской ОТГ Светлана Зачепило.

— Не верю я ни в какую чупакабру. Это бродячие собаки бесчинствуют, — полагает женщина.

Так же довольно скептически настроен и местный лесник Григорий Чернета:

— Чупакабра? Не существует такого зверя. Мы же не в сказке живем.

«Все, кто думает, что у нас в Беленьком массовые галлюцинации или белка посещает все село, или решили пропиарить свой „колхоз“, как кто-то выразился… Подумайте! Живность для сельчанина — это как взять авто в кредит… — написала в соцсети жительница села Беленькое Любовь Савчук. — Авто может разбиться в ДТП. (Животинка может сдохнуть, не дожив до „совершеннолетия“). Мы вкладываем в свою покупку деньги и труды в надежде, что у нас будет прибыль. А тут — раз и накрылось вложение медным тазом! Чтобы иметь какую-то защиту, люди пожаловались в белянскую громаду с мольбой о помощи… Эта информация плавно дошла до Запорожья и стала темой для обсуждения и обсмеивания наших граждан в нашем горе. Это как посмеяться над разбитой машиной или болезнью вашего соседа. Жестокость горожан иногда даже пугает… Вам должно быть стыдно. Может, выбросы заводов на вас так действуют?.. Тогда нам вас жаль».

«Во дворе маленькие следы — то ли волчьи, то ли собачьи. Размером всего в два спичечных коробка. А за забором — ни одного следа»

Заведующая Беленьковской больницей ветеринарной медицины Ирина Козарецкая лично видела трупы домашних животных, которые были убиты неизвестным зверем. У нее свое мнение:

— Возможно, волчица волчат на добычу натаскивает, охотиться учит. А может быть, и дикие собаки бесчинствуют. Но я удивляюсь: почему они только убивают и не едят? У кроликов животы вспороты: протянуто когтями сверху вниз, кишки вытащены. Когтями ни собака, ни волк такого не сделают. Да и клыками тоже.

Чаще всего возле трупов домашних животных находили следы, больше похожие на волчьи. Но была еще одна особенность.

След загадочного зверя

— Во дворе есть маленькие следы — то ли волчьи, то ли собачьи. Размером всего в два спичечных коробка. А за забором — ни одного следа хищника. Как он проник во двор? Откуда? — удивляется житель Беленького Николай.

— Собаки очень странно себя ведут, — говорит Виктор. — У меня два алабая, во двор ни одного чужого человека не пропустят. А тут всех кролей кто-то ночью убил, головы пооткусывал, а собакам хоть бы что.

Версия о диких хищниках, появившихся в селе Беленькое, среди местных жителей все-таки самая распространенная. Казалось бы, если не обращать внимания на некоторые детали, вполне логично, что мать-волчица показывает волчатам, как убивать добычу. Почему не съели никого? Возможно, были сыты. Но все эти разговоры продолжались до одного случая. У местного жителя Евгения кто-то убил сразу 12 свиней!

«Лебедя убили, выпотрошили и кишки развесил на дереве, словно гирлянды»

— Заработал, называется, — сокрушается местный житель Евгений. - Куницы, говорите? Лисы? 12 свиней за раз убиты. У каждой на теле один укус — и все. Ну, максимум — два. Многие знают, как визжит свинья, когда ее режут. Ни одного шороха ночью я не услышал. И собаки молчали. Если бы волки забрались в сарай, они съели бы хоть часть свиней. А этих просто убили.

У одного из сельчан были убиты сразу 12 свиней

Версия о волках и бродячих собаках начала потихоньку разрушаться. Хотя местные власти на всякий случай тут же издали распоряжение: готовиться к охоте. Отстрелу подлежали волки, лисы, бродячие собаки, коты и… почему-то вороны. В Запорожской области по-своему восприняли это распоряжение, и в ста километрах от Беленького возле села Шевченко охотники загнали и застрелили пятерых волков. А живность в Беленьком кто-то продолжал душить и рвать.

Охотники загнали и застрелили волков

Местные мальчишки обнаружили на окраине села, возле леса, большое количество убитых, но не съеденных животных. Там лежали разорванные кролики, куры, утки. Кто и с какой целью принес к лесу убитых домашних животных и птиц?

Там же, неподалеку кто-то убил лебедя, выпотрошил его и кишки развесил на дереве, словно гирлянды. Кроме того, в лесу начали находить трупы лисиц.

Убитая лиса

Между тем похожие случаи стали происходить и в соседних селах — Марьевке и Веселом. Никто из представителей власти пока не может сказать ничего конкретного.

Я пообщался со знакомым охотником Александром Гребенниковым, показал ему фотографии следов, разбитых клеток, убитых животных.

— Действительно, бывает, волк нападает на стадо баранов, начинает их резать одного за другим, — сказал он. — Съест или заберет с собой далеко не каждого. Часть трупов так и остается лежать в поле. Но в этом случае, как я понял, вообще ничего не было съедено. Особо показательное ЧП со свиньями. Ну, не оставили бы их волки! Разорвали бы часть, съели. 12 свиней — это много. Нужно несколько волков, чтобы их уничтожить враз. Но тут что-то непонятное. Если это волки, то, может быть, их кто-то спугнул? Все равно, хоть одна свинья была бы съедена в процессе. Скажу больше. Свинья — это не кролик. Она будет защищаться. В обычном состоянии поднимет такой визг, что проснутся не только хозяева. С учетом этих обстоятельств я, увы, не могу сказать, кто или что убивало домашних животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что чупакабру видели чуть ли не в центре Запорожья.

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