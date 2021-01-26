Массовое отравление в детсаду под Одессой: названы причины

У воспитанников детского дошкольного учреждения № 21 города Черноморска (неподалеку от Одессы) диагностирован сальмонеллез. Двоих малышей с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы.

Как сообщил «ФАКТАМ» главный санитарный врач области Виталий Гончаров, инфицирование произошло из-за неправильного хранения продуктов сотрудниками сада и грязи в пищеблоке.

По его информации, в детском дошкольном учреждении взяты пробы продуктов питания и воды, более 100 смывов с мебели и кухонной техники.

«Сейчас детсад закрыт на карантин, в нем и по месту жительства заболевших детей проведена дезинфекция. Также проверили более восьми десятков людей, которые контактировали с детьми», — уточнил Гончаров .

Случившимся занимаются правоохранители. Как сообщили в полиции, по сведения представителей Государственного учреждения лабораторного центра МОЗ на водном транспорте, в настоящее время зарегистрировано 11 больных, двое из которых госпитализированы.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» (ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее подобное ЧП произошло в школе на Ровенщине, где пострадали десятки детей. Также «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Кропивницком. Там работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе.

Фото: hpixabay.com/

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