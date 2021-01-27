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Происшествия

Смерть женщины при домашних родах в Ровно вызвала большой резонанс

9:52 27 января 2021
Младенец

В Ровенской области полиция открыла сразу два уголовных производства после смерти женщины, которая рожала дома.

Как сообщают в ГУНП в Ровенской области, одна из статей — по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с отметкой «несчастный случай»), вторая — по части 3 статьи 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, о смерти 34-летней женщины сообщили медики. Полицейские выяснили, что женщина не состояла на учете по беременности и родила сына дома, в чем ей помогала подруга, также в свое время рожавшая вне больницы.

По информации «ТСН», также дома в этот момент находились муж роженицы и ее сестра. После родов у женщины началось кровотечение, однако медиков вызвали лишь через три часа. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти так и не смогли.

Новорожденный находится в реанимации под наблюдением врачей. У умершей остался старший сын семи лет.

Отмечается, что тем, кто своевременно не обратился к врачам, теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно на Львовщине в городе Новый Роздол под следствием оказались сразу четверо врачей из местной больницы — им инкриминируют неоказание помощи 17-летней беременной пациентке, из-за чего больная скончалась. Пациентка поступила в больницу с вирусной инфекцией, однако вместо лечения ее несколько часов гоняли между отделениями: из инфекционного в гинекологическое, а потом в приемное. Помощи пациентка так и не дождалась и вскоре умерла.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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