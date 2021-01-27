Хакеры из Украины украли в банках Европы и США 2,5 миллиарда долларов, — офис генпрокурора

В результате совместной международной спецоперации правоохранителей Украины, США и Германии в координации с Евроюстом и Европолом была разоблачена группа хакеров, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, группа украинских хакеров с 2014 года, используя так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Действиями этой группы был причинен ущерб банкам на сумму около 2,5 миллиарда долларов США.

В рамках расследования уголовного производства были проведены обыски в Харькове и Харьковской области. Правоохранители обнаружили и изъяли компьютерное и серверное оборудование, валюту, банковские карты и другое имущество, задействованное в преступных схемах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о хакерских группировках, подконтрольных ФСБ России, которые атаковали сайты украинских государственных органов.

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