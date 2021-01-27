«Он лег спать в ржавом автобусе возле дома и замерз — на улице было минус 11»

В Киеве разгорелся скандал из-за смерти 37-летнего индийца Аптара, который работал дворником на жилмассиве Борщаговка. Дворник замерз в 11-градусный мороз. Его тело обнаружили в старом ржавом автобусе на улице Героев Космоса. Мужчина был без верхней одежды, в одной рубашке. Для местных жителей страшная смерть дворника стала потрясением. Во дворах, где Аптар убирал последние три года, его хорошо знали и любили. Люди говорят, что дворник был приветливым и отзывчивым, не употреблял спиртного и хорошо выполнял свою работу. Жил в подвале одной из многоэтажек, где до сих пор лежат его вещи. За неделю до трагедии Аптар попал в больницу с головными болями. Как только выяснилось, что из-за болезни сосудов он какое-то время не сможет работать, сотрудники ЖЭКа, по словам местных жителей, тут же закрыли подвал. Когда Аптар вернулся, ему было некуда идти — и мужчина замерз на улице. Смерть дворника спровоцировала большой резонанс в прессе и соцсетях. Масла в огонь подлили слова начальницы ЖЭКа, которая открестилась от Аптара, заявив, что он у них никогда не работал. Почему дворник все эти годы вынужден был жить в подвале и получал копейки, которых не хватало даже на хлеб? Эта ситуация пролила свет на вопиющие вещи, которые уже не первый год происходят в жилищно-коммунальной сфере столицы.

У прибывшего в Киев в поисках лучшей жизни Аптара на вокзале украли деньги и документы

Местные жители говорят, что все три года Аптар работал неофициально, и в ЖЭКе прекрасно об этом знали.

— Обратиться к Аптару мне в свое время посоветовали именно в ЖЭКе, — рассказала «ФАКТАМ» местная жительница Людмила. — Два года назад у нас умер кот. Муж был в командировке, и мы с дочкой искали, кто бы помог его похоронить. На улице стоял мороз, земля промерзла, и сами мы не смогли бы выкопать яму. В ЖЭКе сказали обратиться к дворнику Аптару. У него не было специальных инструментов, только маленькая лопатка. Но он взялся нам помочь. Рыл яму голыми руками и одновременно еще и успокаивал мою дочку. А когда котика похоронили, он помолился. Меня это очень впечатлило. Мы разговорились, и выяснилось, что Аптар — беженец. У него очень бедная семья, они живут на границе Индии и Пакистана. Вместе с братом уехал из дома в поисках лучшей жизни. Брат сейчас в Германии, а Аптара ограбили в Киеве на вокзале. Украли деньги и документы.

В посольство он не обращался — понимал, что, если даст о себе знать, его депортируют из страны как нелегала. Поэтому остался в Киеве и стал искать здесь заработок. В ЖЭКе, как выяснилось, он работал нелегально. Говорят, это достаточно распространенная схема: когда ставку занимает один человек, а работает на самом деле другой. Тот, кто оформлен официально, получает около шести тысяч гривен (а иногда и больше, если ставки две), а сам нанимает на уборку территории людей, которые готовы работать за копейки. Аптар оказался именно в такой ситуации. Он говорил мне, что работает за две тысячи гривен в месяц. И из этих денег он умудрялся через знакомых еще что-то отправлять своим родственникам в Индию.

— На что же он жил?

— Ему помогали местные жители, которые очень хорошо к нему относились. Всех подкупали его искренность и порядочность. Он на совесть выполнял свою работу, дворы были чистыми, нигде ни соринки. При Аптаре у нас никогда не было неубранного снега или скользкого тротуара. А если кто-то обращался к нему с личной просьбой, он никогда не отказывал и даже не хотел брать деньги. «Не нужно, это моя работа», — говорил на ломаном русском. Как-то увидел, что моя мама высаживает возле дома цветы, и без лишних слов взялся ей помогать.

Он жил в подвале. Люди принесли ему туда обогреватель и постоянно носили еду: чай, бутерброды, горячий суп. Каждый поддерживал его как мог. Аптар был как взрослый ребенок. Бесхитростный и доверчивый. Однажды кто-то его побил и ограбил. Рассказывая об этом моей маме, он сказал: «Ну ничего, наверное, им тоже нужны были деньги».

Во дворах, где Аптар убирал последние три года, его хорошо знали и любили

За неделю до смерти дворник, по словам Людмилы, попал в больницу.

— Он и раньше жаловался на головные боли, — говорит женщина. — Но без документов не мог даже пойти в поликлинику. Моя приятельница как-то приводила к нему врача. Тот сказал, что у Аптара проблемы с сосудами и варикозное расширение вен, которое требует операции. Но кто бы взялся его оперировать без денег и документов? Моя мама последний раз видела Аптара еще перед Новым годом. Он рассказывал, что в ЖЭКе к нему плохо относятся, но другой работы не найти. Честно говоря, я надеялась, что мы сможем подыскать ему работу у кого-то в сельском доме или на ферме. Чтобы и платили лучше, и жил он в нормальных условиях, а не в сыром холодном подвале. Но не успели…

Аптару стало плохо, и его увезли в больницу по скорой. Соседи говорят, что у него вроде бы диагностировали аневризму головного мозга (патологическое расширение сосудов, которое может привести к внутреннему кровоизлиянию. — Авт.). Через несколько дней из больницы его выписали. Аптар вернулся — а его подвал уже был закрыт. До сих пор не понимаю, почему он не попросился домой к кому-нибудь из жильцов. Люди пустили бы его переночевать. Наверное, постеснялся. Он лег спать в старом автобусе возле дома, там и замерз. На улице было минус 11, а он — в тонких штанах и рубашке. Даже его куртка, и та осталась в подвале.

«Больной он был им не нужен, и его выставили на мороз умирать»

— Сотрудники ЖЭКа закрыли подвал именно для того, чтобы Аптар больше не смог туда попасть, — уверяет местная жительница Ирина, которая тоже помогала дворнику. — Потому что понимали: он болен и несколько месяцев не сможет выполнять тот объем работы, который от него требовался. Больной он был им не нужен, и его выставили на мороз умирать. Человека просто использовали, пока он мог работать, а потом выбросили как собаку. Для всего нашего дома смерть Аптара — это трагедия. А для одной бабушки-соседки он был и вовсе как сын.

— Этой пенсионерке 85 лет, и когда она узнала о смерти Аптара, у нее стало плохо с сердцем, — говорит Людмила. — Она каждый день приносила ему еду, отдавала старые вещи своих детей. Моя дочка тоже приняла смерть Аптара близко к сердцу. Она хорошо помнит дядю, который молился за ее кота… Чтобы хотя бы по-человечески его похоронить, мы обратились в индийское посольство. Там пообещали, что репатриацию тела в Индию возьмут на себя. То, что произошло, — страшно. Аптара убило человеческое равнодушие. А сотрудники ЖЭКа сейчас делают круглые глаза и говорят, что впервые в жизни слышат об этом человеке — мол, не было у нас такого сотрудника. Хотя сами же направляли всех жильцов к нему.

В подвале одной из многоэтажек, где жил дворник, до сих пор лежат его вещи

Слова местных жителей недалеки от истины. В ЖЭКе от покойного дворника действительно открестились. Там его теперь называют обыкновенным бомжом.

— Когда умер человек, конечно, хорошего мало, — сказала журналистам телеканала СТБ начальница киевской жилищно-эксплуатационной конторы № 5 Людмила Скляренко. — Я соболезную его родным. Но он у нас не работал. У нас вообще не работают иностранцы. И подвалом его никто не обеспечивал. Он там не жил.

— Но все жильцы говорят, что он жил там несколько лет!

— Не знаю, что там говорят люди, но это неправда. У нас бездомные в подвалах не живут.

Тем временем люди, которые хорошо знают киевскую систему ЖКХ, говорят: случай, когда дворником неофициально работает человек без документов, далеко не единичный. Смерть Аптара пролила свет на теневые схемы, которые годами действуют в этой системе.

37-летнего мужчину нашли мертвым в этом старом автобусе

Как стало известно «ФАКТАМ», во многих жилищных конторах столицы по документам ставки дворников занимают люди, которых никто из местных жителей в глаза не видел. Эти люди получают официальное трудоустройство, трудовой стаж и зарплату, а сами при этом нанимают на работу тех, кто ищет любой заработок. Пока человек трудится, его «работодателя» все устраивает. Но такой дворник не может попросить выходной или заболеть. Если по какой-то причине он не может работать (пускай даже день или два), на его место быстро найдут другого.

Председатель комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко рассказал «ФАКТАМ», что в киевских ЖЭКах это действительно массовое явление:

— Я сам с этим столкнулся, когда был замдиректора управляющей компании в Дарницком районе Киева. Мы тогда обнаружили, что такие схемы существуют во многих ЖЭКах: когда по документам на работе числятся одни люди, а работают совсем другие. Бывали случаи, когда начальник жилищной конторы оформлял на работу своих родственников, а те, занимая ставку, нанимали людей без документов или бомжей. Мы активно «чистили» такие ЖЭКи.

Но нужно еще понимать, почему все это происходит. В Киеве уже не первый год наблюдается нехватка дворников. Около 50 процентов ставок остаются свободными. Поэтому каждый дворник выполняет двойную норму. А нормы следующие. Еще два года назад дворник за четыре тысячи гривен в месяц должен был убрать 3 тысячи 200 квадратных метров территории и еще 600 метров закрепленных за ним помещений в жилом доме (это первый и второй этажи). Сейчас зарплата немного больше, но существенной роли это не играет. Нормы нереально высокие, один человек физически не в состоянии их выполнить.

При этом дворники не имеют никаких привилегий. Если в советские времена они могли получить квартиру, то сейчас не обеспечиваются даже временным жильем. Отсюда и нехватка кадров, никто не хочет идти на такую работу. А убирать улицы кому-то нужно. На фоне этой ситуации и появились схемы, о которых вы говорите. Бывает, кстати, что и начальник ЖЭКа толком не знает, кто на самом деле работает на том или ином участке. Ставку (а то и две сразу) занимает один человек, а кто там на самом деле убирает, никто не проверяет и не контролирует. Кстати, когда я только пришел в управляющую компанию, существовала практика, когда один человек мог взять на себя даже не две, а сразу три или четыре ставки. Мы это пресекли, потому что здесь уже все очевидно: если одна ставка предусматривает такие неподъемные нормы, как один человек может потянуть сразу четыре? Понятно, что здесь имела место коррупционная составляющая.

— В ОСМД тоже происходит нечто подобное?

— Нет, там как раз все иначе. Зарплаты у дворников выше, и площадь территории, которую человек должен убрать, не привязана к нормам Минрегиона. Есть придомовая территория, которую дворник убрал, — и он свободен. В ОСМД условия работы куда более приемлемые, и, соответственно, там нет такой нехватки кадров.

— Как же можно решить проблему с ЖЭКами?

— В первую очередь нужно пересмотреть нормы по уборке и хотя бы часть процессов механизировать, как давно уже сделано в развитых европейских странах. Это повлияет и на скорость, и на качество уборки, и на условия работы дворников. Я видел, как все устроено в Польше и Швеции: там придомовую территорию убирают машины. Дворники тоже есть, но они выполняют только ту работу, с которой не справляется техника. Например, могут вырвать траву среди камней и тому подобное. При таком раскладе и дворников требуется куда меньше, и условия работы у них лучше. И зарплаты выше.

Здесь нет никаких секретов, и все это при желании можно было бы реализовать в Украине. Просто поднять зарплаты дворникам — не выход, ведь тогда придется поднимать и тариф за обслуживание придомовой территории. И должников будет еще больше, чем сейчас. Системе ЖКХ необходима модернизация. Без нее накопившиеся проблемы не решить. К сожалению, пока от Минрегиона в этом направлении никаких инициатив не исходит. Они игнорируют вопрос — как будто надеются, что рынок сам все разрулит. Но этого не будет, нужна четкая регуляция процессов, которая изменит саму систему.

Стоит ли надеяться, что после смерти Аптара что-то изменится? В прокуратуре Киева сообщили, что по факту смерти мужчины будет проведена проверка. Пока уголовное производство, как того и требует законодательство, открыто по статье «Умышленное убийство».

— Досудебное расследование проводит следственный отдел Святошинского управления полиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. — Процессуальным руководителем было дано поручение следователю проверить изложенную в СМИ информацию по поводу обстоятельств смерти этого человека.

Мы будем следить за развитием событий. И надеемся, что изложенные в статье факты станут поводом для тщательных проверок как отдельных киевских ЖЭКов, так и в целом сферы ЖКХ в столице.

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