Вендетта и тайник с оружием: подробности расследования расправы над украинским подростком в Париже

«Уличная банда, действующая в районе Beaugrenelle, известна как RD4. Раньше она была замешана в разборках с другими уличными группировками и незаконном хранении оружия. Возможное членство в ней Юрия изучается. Никто из несущих ответственность за жестокую агрессию пока не идентифицирован. Известно только, что нападавшие прибыли из Ванва (самый густонаселенный пригород Парижа. — Ред.).

Юрий является жертвой трусливого нападения. Атаковавшие превосходили числом. Оказался ли подросток вовлечен в уличную вендетту? Именно на этот вопрос следователи хотят получить сейчас ответ. Ведется кропотливое расследование, полиция ищет виновных в нападении на Юрия 15 января в парижском районе Beaugrenelle.

Прошло уже 11 суток, но пока не было совершено ни одного ареста. Расследование ведет парижская прокуратура по статье «Попытка умышленного убийства, совершенная группой лиц». Из наших источников стало известно, что 3-й участок полиции продвигается в расследовании так быстро, насколько это возможно. Имеется большой риск новых жестоких стычек между уличными бандами.

Вечером 26 января, согласно информации, полученной из источников, близких к расследованию, в надежности которых Le Figaro не сомневается, мы выяснили, что Юрий раньше был известен полиции в связи с другими актами насилия. Жестокая расправа над ним в духе линчевания, которая едва не привела к гибели подростка, могла быть организована молодежной бандой из Ванва. Идентификация причастных к нападениям продолжается. Изучаются фотографии возможных подозреваемых в различных соцсетях, однако конкретные имена пока не названы.

Согласно тем же источникам, большая часть улик говорит о том, что полиция имеет дело со сведением счетов между молодежными бандами. Группа из Beaugrenelle раньше нападала на подростков из Ванва. Речь идет о молодых людях из 15-го округа, которые исторически объединялись вокруг ребят, проживающих на улице Rue des Quatre Frères Peignot. Отсюда и название этой банды — RD4. Вероятно, эта банда первой совершила нападение на группировку из Ванва, чем вызвала ответные действия, носящие явный характер возмездия.

В прошлом RD4 не была замечена в чем-то серьезнее розничной торговли наркотиками, поэтому причины столкновения между бандами по-прежнему не ясны. Молодые люди, входящие в RD4, имеют разные социальные профайлы. Они живут в разных кварталах 15-го округа, у них различный социальный бэкграунд, различные мотивации. Тем не менее полиция уже нашла тайник в районе Beaugrenelle, в котором члены группы хранили оружие.

Являлся ли Юрий членом RD4 или он просто знаком с кем-то из этой банды? Пока у следователей есть лишь догадки и косвенные улики. Например, его псевдоним в Instagram звучит как 4fp. Это может быть намеком на RD4.

Полиция изучает также связи Юрия с другими ребятами из футбольного клуба в Булоне. Известно, что подросток покинул свой колледж в 15:00, а вот где он находился после этого до момента нападения (позже 18:00), пока не установлено.

Также начато новое расследование — административное — по факту публикации видео избиения Юрия. Его проводит Генеральный инспекторат национальной полиции Франции. Его цель — установить, каким образом видео оказалось в общем доступе.

Сам подросток, по данным на 26 января, продолжает восстановление. Врачи ведут борьбу за его выздоровление. Мать Юрия Наталья заявила: «Самый тяжелый период миновал, так говорят врачи». Пока способность Юрия разговаривать не вернулась. 26 января ему сделали операцию на глазу. Он уже понимает, что ему говорят, узнает всех и реагирует на происходящее. Юрий был растроган многочисленными пожеланиями скорейшего выздоровления, которые он продолжает получать. Особенно его тронули слова друзей по футбольной команде, а также Антуана Гризманна и Омара Си. Ребята из команды запостили фото, на котором они выстроились на футбольном поле в виде буквы Y. Это первая буква в имени Юрия на французском языке.

В среду, 27 января, газета Liberation опубликовала статью, в которой сообщается, что в отношении матери Юрия проводится расследование. Она работает бизнес-менеджером, но подозревается в «нелегальной работе и торговле людьми». Так или иначе, это расследование никак не связано с нападением на ее сына.

Во вторник, 26 января, министр внутренних дел Жеральд Дарманен выступил в Национальной ассамблее (парламент Франции. — Ред.) по данному делу. Он привел «неприемлемые факты» относительно феномена уличных банд. Министр подчеркнул, что «к этому явлению следует отнестись весьма серьезно, поскольку оно все чаще затрагивает несовершеннолетних». Дарманен также обратил внимание на то, что не только государство должно заниматься этой проблемой и несет ответственность за случившееся. Роль семьи также велика в вопросе борьбы с растущим влиянием уличных банд. «Республика не может постоянно выполнять работу за родителей», — сказал министр.

В случае с Юрием поражает жестокость нападения. Вместе с тем разборки между уличными бандами в Париже стали причиной многих смертей за последние годы. В полиции создано специальное подразделение CPSB, которое следит за бандами. В период с 2017-го по 2018 год в столкновениях между бандами были убиты шесть человек. Последняя смерть была зафиксирована в ноябре прошлого года. Жертвой стал 18-летний юноша. По этому делу получили тюремные сроки шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Luc Lenoir / Le Figaro)

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