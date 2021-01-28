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Происшествия

Тело пропавшего военного обнаружили в киевском водоеме

12:38 28 января 2021
полиция

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти украинского военнослужащего, тело которого нашли в реке Лыбидь недалеко от Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Поиска пропавшего мужчины длились более десяти дней, сообщили в столичной полиции.

С заявлением о пропаже сына обратилась жительница Винницкой области. По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь.

Благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого исчез.

Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился у реки Лыбидь. Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории.

В результате, тело 25-летнего винничанина обнаружили в реке. По данному факту открыто уголовное производство.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» писали о загадочной смерти ветерана АТО под Харьковом.

Фото facebook.com/UA.KyivPolice/

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