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Любил снимать секс на видео: пойманного под Киевом педофила выдал потерянный телефон

15:53 28 января 2021
Телефон

В Киевской области разоблачили 35-летнего педофила — жителя Кагарлыкского района выдал утерянный им осенью прошлого года телефон, на который были сняты «взрослые игры» с несовершеннолетними детьми.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, мужчина совершал «развратные действия в отношении двух несовершеннолетних мальчиков». За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сообщается, что телефон с порно нашел в Киеве прохожий и отнес его в отделение полиции. Поиском владельца телефона и занялись правоохранители, установив его личные данные.

«При проведении ряда неотложных обысков по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карточки и другие вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к совершению преступлений сексуального характера в отношении детей», — отметили в полиции и добавили, что экспертиза установила «​​причастность мужчины к изнасилованию, сексуальному насилию и развращению несовершеннолетних».

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному сообщили о подозрении в совершении 29 преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, и по ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Ранее в Сумской области в суд направили обвинительный акт в отношении фотографа-педофила. 31-летний мужчина совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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