Задержаны подозреваемые в зверском избиении украинского подростка в Париже: новые подробности

В пригороде Парижа задержаны подростки, которые могут быть причастны к жестокому избиению 14-летнего украинца Юрия К. Уличное нападение было совершено 15 января, а 28 января полиция в городе Ванв установила и арестовала подозреваемых. Об этом сообщает посольство Украины во Франции.

В Ванве были задержаны восемь несовершеннолетних юношей и один их более взрослый приятель. Группировка находится под стражей. Их обвиняют в покушении на убийство, групповых насильственных преступлениях и кражах. Предполагают, что «ванвская» молодежная банда устроила разборки с противостоящей им парижской «богренельской» группировкой. Жертвой этих уличных противостояний стал школьник из Украины.

Посольство приводит предварительные выводы полицейского расследования. Считается, что «ванвская» банда после того, как был избит один из участников группировки, решила отомстить вечным врагам из 15-го округа французской столицы. Почему жертвой стал именно Юрий, выясняется. Пока известно, что у украинского подростка не было ни судимостей, ни приводов в полицию, а в день нападения подросток побывал на занятиях в колледже, а потом собирался погулять с приятелями возле Эйфелевой башни.

Напомним, на месте преступления был обнаружен молоток и железные прутья. Попавшего под руку школьника хулиганы избили до комы. Пострадавшего увезли в больницу с травмой черепа и сильным кровотечением из головы.

Несмотря на то, что жертву буквально линчевали, врачи надеются, что Юрий поправится. 24 января представитель парижской детской больницы Necker заявил, что угроза для жизни миновала, а состояние оценивается как стабильное.

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