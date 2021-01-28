Под Харьковом 13-летняя девочка сумела отбиться от рецидивиста-насильника

В Харьковской области на школьницу напал насильник-рецидивист, но девочка сумела дать опор и даже вынудила педофила бежать, бросив вещи. Мужчину уже вычислили и задержали. Оказалось, что он лишь на прошлой неделе освободился из мест лишения свободы. Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Нападение было совершено в ста метрах от школы, где училась пострадавшая. 13-летняя ученица шла домой, когда на нее набросился мужчина в маске. Насильник сначала ударил ребенка бутылкой, а потом стал бить по лицу, очевидно, надеясь, что жертва перестанет кричать. Тем не менее девочка не только не прекратила сопротивляться и звать на помощь, но даже сумела сорвать маску и рассмотреть лицо злоумышленника.

Мужчина, испугавшись разоблачения сбежал, но его сумели вычислить и задержать. 38-летний житель Чугуевского района уже дважды был судим за нападения и другие преступления. 21 января гражданин вышел из колонии на свободу, но тут же принялся за старое. Злоумышленника готовятся снова поместить под стражу.

Напомним, ранее в Киеве задержали насильника, соблазнявшего девочек-подростков, притворяясь их ровесником. А в Полтаве насильник нападал на школьниц прямо посреди улицы.

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