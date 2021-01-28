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Происшествия

Маршрутка Сумы — Киев разбилась на Полтавщине: есть пострадашие

17:09 28 января 2021
дтп

В Полтавской области на трассе разбилась маршрутка, следовавшая из Сум в Киев. На скользкой дороге микроавтобус съехал на обочину, а потом опрокинулся в кювет. Пассажирам понадобилась помощь врачей. Об этом сообщила областная полиция.

дтп

ДТП случилось около 9 часов утра возле села Галяво на подъезде к Пирятину. На момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. Две женщины получили травмы и отправлены в больницу. Одну из пассажирок заблокировало сидениями, понадобилась помощь спасателей.

дтп

30-летний водитель автобуса дает показания полиции, работает следственно-оперативная группа.

Напомним, синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды и, как следствие, повышении аварийности на украинских дорогах. Потепление придет не раньше 2 февраля.

Фото pl.dsns.gov.ua, pl.npu.gov.ua

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