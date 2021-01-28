От разгула стихии в Одессе пострадали десятки людей

В четверг, 28 января, в Одесском регионе продолжает бушевать стихия. Начавшийся накануне вечером ледяной дождь, перешедший в мокрый снег, привел к обледенению контактной сети городского электротранспорта и линий электропередачи.

По данным регионального главка ГСЧС, повалено более 500 деревьев, пострадали десятки горожан, двоих из них привалило упавшими деревьями. В Малиновском районе города дерево рухнуло на трубу теплоснабжения.

«В результате падения дерева на улице Генерала Петрова, 57 разрушена труба теплоснабжения. На место происшествия аварийная бригада отключила жителей от теплоснабжения, более тысячи абонентов остались без отопления. В городе также остановилось движение электротранспорта, а из-за сильного ветра повреждены опоры наружного освещения и даже светофоры», — сообщили «ФАКТАМ» в главке.

В то же время в мэрии заявили, что «ближе к полудню транспорт ходил по всем маршрутам, но количество вагонов на них минимально». Там уточнили, что обледенение проводов и их обрыв из-за упавших деревьев привели к остановке электротранспорта. В результате многие вагоны не попали на ночь в депо.

«По состоянию на пять утра функционировал только один трамвайный маршрут — № 20. Вагоны, которые „ночевали“ на улице, по мере готовности отправляются на линии…» — сообщили в пресс-службе мэрии. Не стали скрывать и того, что «район Большого Фонтана застыл в „пробках“, в других районах города также затруднено движение».

По словам вице-мэра Дмитрия Жемана, «произошло 78 порывов контактных сетей, осталось починить 16… Кроме того, упали 3 опоры, 131 обрыв электросетей — на ликвидации аварий работают 6 автовышек».

Последствия стихии на улицах устраняют более 1,7 тысячи человек, работают 113 единиц техники. На подмогу работникам коммунальных служб пришли военнослужащие.

По официальным данным горсовета, 27 января в городские травмпункты обратились 58 человек. «Все они получили травмы на улицах, из них 7 человек госпитализированы. Два человека пострадали при падении деревьев, из них один госпитализирован в отделение нейрохирургии», — уточнили «ФАКТАМ» в мэрии.

В ночь на 28 января на улице Головковского, 15 упали два дерева, одно из которых повредило жилой дом. Люди, к счастью, не пострадали, но ствол пробил дыру в квартире 82-летней пенсионерки и полностью обесточил дом.

Всего же в регионе непогода обесточила 160 населенных пунктов, подавляющее большинство — в Белгород -Днестровском, Измаильском, Одесском и Березовском районах.

В области из-за гололеда и снегопада образовался 4-километровый затор из грузовиков (возле села Петроверовка Ширяевского района), трассы перекрыты для проезда.

Как сообщили в региональной службе автомобильных дорог, введен запрет движения тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. На автомобильных трассах международного значения Одесса — Рени (на Бухарест), Одесса — Кучурган (на Кишинев) запрещено движение автотранспортных средств всех категорий.

«По трассе Киев — Одесса в отстойниках находится около 700 грузовиков. Сейчас там на ряде участков также приостановлено движение, в том числе легкового транспорта», — отметили в управлении.

Огромное количество автомобилей оказались в снежных и ледовых «ловушках». Их высвобождением занимаются спасатели. За минувшие сутки они извлекли более 300 единиц различного автотранспорта, в котором находилось более тысячи человек, включая детей.

Несколько часов назад в службу спасения поступила информация о том, что за пределами села Новоукраинка Раздельнянского района в помощи нуждается роженица. Спасатели на служебной машине в сопровождении снегоуборочной техники доставили будущую маму в родильное отделение районной центральной больницы.

Серьезно нарушена работа международного аэропорта «Одесса», отменены прилеты-вылеты. Например, в Варшаву, Стамбул, Киев…

Борт компании SkyUp, направлявшийся из Шарм-эль-Шейха (Египет), пришлось перенаправить в «Борисполь». Несмотря на попытки пилотов, совершивших 20 кругов над Одессой, самолет все же взял курс на Киев.

Застопорилась работа и в семи морских портах. Резко ограничены погрузочно-разгрузочные операции в Ренийском, Черноморском, Одесском и Южном портах. Также серьезно осложнена лоцманская проводка судов.

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