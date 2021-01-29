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Происшествия

Водитель убил беременную женщину на Черниговщине и сбежал

12:03 29 января 2021
ДТП

На Черниговщине в дорожно-транспортом происшествии с участие автомобиля погибла 32-летняя беременная женщина, ехавшая по дороге на велосипеде.

Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, ЧП произошло около АЗС в поселке Березна — 40-летний местный житель сбил двух велосипедисток, одна из которых погибла, а вторая получила телесные повреждения.

«После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение», — отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Санкция — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, что недавно под Киевом погиб участник АТО Руслан Сивирский (позывной Абдула) — в поселке Дымер на пешеходном переходе он попал под колеса автомобиля.

Фото со странички областного главка полиции в соцсетях.

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