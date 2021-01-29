28.04 / 28.23 33.80 / 34.18
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В один день изнасиловал девушку и ее мать: под Одессой задержан сексуальный маньяк

18:56 29 января 2021
В один день изнасиловал девушку и ее мать: под Одессой задержан сексуальный маньяк

В пятницу, 29 января, объявлено о подозрении 42-летнему жителю Одесской области, который обвиняется в двойном изнасиловании. По словам правоохранителей, это житель одного из сел Раздельнянского района.

«Он отличился тем, что в один день изнасиловал двух родственниц — 26-летнюю односельчанку, а следом — и ее маму», — рассказали в полиции.

Как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленник, пребывавший навеселе, встретил на улице 26-летнюю женщину, несколько раз ударил ее по голове, после чего она потеряла сознание. Он затащил жертву в заброшенное помещение и, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Позднее молодая женщина пришла в себя, рассказала о происшедшем 56-летней матери, которая, по предварительным данным, попыталась «выяснить отношения» с подозреваемым. Однако насильник попросту затащил ее в дом, избил и тоже изнасиловал…

Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит десятилетний срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Херсонской области, где пенсионерка, вынужденная защищаться от насильника, ударила его ножом в сердце.

Читайте также: На Буковине рецидивист-насильник охотился на девушек с умственной отсталостью

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Шевчук

С кепкой на крышке гроба: в Москве простились со стилистом Пугачевой и Киркорова

Сергей Бабкин

Врачи назвали шокирующую причину редкой болезни глаз Сергея Бабкина

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон одним словом охарактеризовала дистанционное образование детей

Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер