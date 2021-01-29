В один день изнасиловал девушку и ее мать: под Одессой задержан сексуальный маньяк

В пятницу, 29 января, объявлено о подозрении 42-летнему жителю Одесской области, который обвиняется в двойном изнасиловании. По словам правоохранителей, это житель одного из сел Раздельнянского района.

«Он отличился тем, что в один день изнасиловал двух родственниц — 26-летнюю односельчанку, а следом — и ее маму», — рассказали в полиции.

Как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленник, пребывавший навеселе, встретил на улице 26-летнюю женщину, несколько раз ударил ее по голове, после чего она потеряла сознание. Он затащил жертву в заброшенное помещение и, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Позднее молодая женщина пришла в себя, рассказала о происшедшем 56-летней матери, которая, по предварительным данным, попыталась «выяснить отношения» с подозреваемым. Однако насильник попросту затащил ее в дом, избил и тоже изнасиловал…

Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит десятилетний срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Херсонской области, где пенсионерка, вынужденная защищаться от насильника, ударила его ножом в сердце.

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