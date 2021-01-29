Суд арестовал стоматолога-клофелинщика, которого разоблачили "ФАКТЫ"

Голосеевский районный суд арестовал стоматолога одной из киевских клиник, травившего своих пациенток и вымогавшего у них деньги.

«В настоящее время злоумышленник, известный в СМИ как „стоматолог-клофелинщик“, содержится в Лукьяновском следственном изоляторе Киева», — заявила в комментарии телеканалу «Дом» спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, которая при этом отметила эффективность журналистского расследования газеты «ФАКТЫ».

Напомним, жертвами злоумышленника стало как минимум трое женщин. Так, 69-летняя Татьяна Коломиец рассказала «ФАКТАМ», что за полтора года, которые она ходила к этому стоматологу, лишилась 330 тысяч (!) гривен. Женщина так и не получила обещанных зубных имплантов, но попала в больницу в критическом состоянии и стала жертвой ограбления.

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