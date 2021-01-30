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Происшествия

Любовь прошла: украинец искромсал ножницами бывшую жену

10:55 30 января 2021
Ножницы

На завершающейся неделе один из жителей Херсона учинил поистине зверскую расправу над бывшей сожительницей. Так, вечером, 27 января, он сначала избил бывшую гражданскую супругу, а затем еще и принялся кромсать ее ножницами, нанеся множественные ранения головы и левого плеча, пишет kherson.net.ua.

Так общение с бывшим закончилось для 47-летней женщины больницей, а для виновника расправы — привлечением к ответственности.

О масштабах бытовой агрессии в Херсоне можно судить по впечатляющим цифрам, которые привел пресс-офицер управления патрульной полиции Андрей Кованый. Только за минувшую неделю в областном центре и пригородных селах патрульных на случаи семейного насилия вызывали 57 раз! Причем в нескольких случаях пришлось составлять предписания о запрете зачинщикам конфликтов приближаться к их жертвам или даже находиться с ними в одном помещении.

За весь минувший год сотрудники управления патрульной полиции Херсона составили 195 административных протоколов о домашнем насилии. Но это лишь «вершина айсберга», поскольку на такие вызовы могут выезжать и участковые инспектора полиции, и сотрудники специального подразделения полиции по предотвращению домашнего насилия «Полина».

Напомним, в сентябре 2020 года ножницы стали орудием жуткого убийства на Лысой горе в Киеве.

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