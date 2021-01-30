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Бывший вице-президент "Энергоатома" покончил с жизнью, обвинив в своей смерти руководство банка

14:53 30 января 2021
Диамантбанк

Экс-вице-президент госпредприятия «Энергоатом» по экономике и финансам, экс-член Наблюдательного совета «Диамантбанка» Юрий Резуник покончил с жизнью, пишет УНИАН со ссылкой на один из Telegram-каналов.

«В оставленной предсмертной записке он винит в своей смерти экс-нардепа Мартыненко и руководство обанкротившегося «Диамантбанка» — экс-главу правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-председателя набсовета Игоря Керзя и бывшего сотрудника СБ банка Игоря Плахотнева, утверждая, что те в составе ОПГ похитили средства, принадлежавшие ему и его семье. Мартыненко был одним из собственников «Диамантбанка», — говорится в сообщении.

Также Резуник оставил отдельное письмо для человека по имени Давид, в котором он просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть средства.

«По мнению следствия, речь идет об еще одном бывшем собственнике „Диамантбанка“ Давиде Жвани», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как писали «ФАКТЫ», 24 апреля 2017 года НБУ признал неплатежеспособным «Диамантбанк». 23 июня того же года, Нацбанк принял решение о ликвидации банка. «Диамантбанк» работал на рынке Украины с 1993 года и на начало 2017 года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

Фото beztabu.net

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