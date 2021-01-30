Умер молодой боец, раненый снайпером на Донбассе: без отца остался грудной ребенок

В больнице умер 26-летний боец ВСУ Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен в районе проведения ООС под Попасной в Луганской области. Об этом сообщается на странице оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в Facebook.

Военные врачи несколько дней боролись за жизнь парня.

«К сожалению, сегодня перестало биться сердце защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером. Командование и личный состав командования „Восток“ Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Романа. Вечная память», — говорится в сообщении.

Роман был младшим сержантом 92-й ОМБР имени кошевого атамана Ивана Сирко. В ОМБР уточнили, что Дзюбенко получил сквозное пулевое ранение головы. У Дзюбенко остался грудной ребенок — мальчик родился в июле — и жена, с которой они недавно отметили годовщину свадьбы.

Как писали «ФАКТЫ», 21 января в зоне боевых действий на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб старший матрос Александр Отрепьев.

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