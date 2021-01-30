Похищали людей, грабили и вымогали деньги: под Киевом подполковник СБУ сколотил банду с оперативниками полиции

В Киевской области задержали преступную группу из 7 человек, в которую входили работники оперативных подразделений Нацполиции и подполковник СБУ.

Банда, которой руководил сотрудник СБУ, занималась похищением людей и вымогательством у них денег. Также члены группировки не брезговали разбойными нападениями с применением насилия.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киева и области, оценивают в почти 5 миллионов гривен.

У каждого фигуранта в банде были определенные функции. Действовали они по разработанному плану.

Во время проведения досудебного расследования полицией установлено 11 фактов преступлений, совершенных этими злоумышленниками.

Фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Максимальное наказание, которое грозит членам группировки — заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, под Одессой задержали преступную группировку, которая специализировалась на разбойных нападениях, пытках, грабежах и вымогательстве денег у предпринимателей в Одесском регионе. В Днепре полицейские также задержали членов банды, «кошмаривших» местных фермеров.

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