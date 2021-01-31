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Происшествия

Пыталась ночью спрыгнуть с моста: момент спасения таксистом потенциальной самоубийцы в Днепре попал на видео

12:56 31 января 2021
мост

В ночь на воскресенье, 31 января, в Днепре таксист, проезжая по Центральному мосту, обратил внимание на женщину, которая стояла у ограждения.

Когда водитель подошел к незнакомке, то заметил, что она пьяна. Женщина постоянно повторяла, что хочет убить себя. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

Мужчина начал общаться с потенциальной самоубийцей и выяснил, что на такой отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье. Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу.

Ранее попытку самоубийства предотвратили в Павлограде Днепропетровской области. Молодая женщина собиралась свести счеты с жизнью и для этого влезла с веревкой на электроопору. муниципальный патруль заметил неладное, когда совершал обход улиц города. Женщину достали из петли и оказали ей первую помощь.

А в Киеве патрульные отговорили от суицида девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста, ведя при этом трансляцию в соцсетях.

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