Пожар в многоэтажке в Харькове: погиб человек

В Харькове 31 января случился масштабный пожар в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда. Загорелась квартира на верхнем, девятом, этаже. Тушили пожар почти полтора часа, не обошлось без жертв. Как сообщает «Суспільне», спасатели, проникнув на место возгорания, обнаружили там тело мужчины.

По предварительным данным, погиб владелец злополучной квартиры — 54-летний харьковчанин.

Спасатели опасались, что огонь с девятого этажа распространится ниже. Также был риск, что жители многоэтажки отравятся продуктами горения, если будут спускаться по задымленной лестнице. В связи с этим жильцы квартир, расположенных под местом пожара, были эвакуированы. Остальные жильцы выбежали из здания сами.

Напомним, 10 дней назад в Харькове случился масштабный пожар в доме престарелых. Неходячие постояльцы заведения задохнулись в дыму. «ФАКТЫ» выяснили, почему стала возможна трагедия в хосписе.

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