Напоролась на металлический прут: под Киевом 9-летняя девочка травмировалась во время спуска с горки

Традиционные зимние развлечения вновь обернулись бедой. Под Киевом в селе Гора Бориспольского района девятилетняя девочка каталась с горки и напоролась на металлический прут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

ЧП случилось вечером 30 января. Катания с горки дети устроили на пустыре в районе коттеджных городков.

Медики говорят, что арматурный прут привел к глубокому рассечению тканей, были повреждены мышцы. Спасатели помогли девочке высвободиться, применив специальный гидроинструмент. Затем ребенка передали врачам «скорой».

Напомним, для юной жительницы Новосибирска спуск с горки закончился трагически. Девочка на скорости врезалась в металлическое ограждение и от удара скончалась. Не менее опасными могут быть падения при спуске с горы. Под Харьковом в селе Новоселовка так погиб 11-летний подросток.

Фото pixabay.com, dsns.gov.ua



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