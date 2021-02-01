Резонансный инцидент с жестоким избиением хаски произошел под Одессой

Под Одессой в Холодной Балке живодер до полусмерти избил собаку хаски. Когда вмешались зоозащитники и отвезли животное в приют, у собаки был обнаружен перелом челюсти и проломленный череп. Как сообщает одесский Telegram-канал, животное ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Зоозащитники пожаловались в соцсетях, что полиция на вызов приехала, но, похоже была настроена защищать не собаку от живодера, а мужчину-изверга от возмущающихся односельчан. Позднее соседи признались, что хаски стала не первой жертвой садиста — были и другие избитые собаки, но только тут, благодаря вмешательству неравнодушных, животное удалось спасти.

Правоохранители забрали живодера в участок для дачи объяснений, а когда мужчину отпустили, на выходе его уже ждали зоозащитники. Не надеясь на правосудие, возмущенные люди сами преподали жестокий урок любителю насилия. Его избили замороженной куриной тушкой и вынудили сказать, что он искренне раскаивается.

Мужчину привлекли к ответственности по статье УК за жестокое обращение с животными. Зоозащитники говорят о маленькой, но победе: сначала дело хотели спустить на тормозах, а изверга собирались привлечь по административной статье, по которой максимальное наказание — небольшой штраф.

Напомним, ранее в Одесской области поймали 17-летнего подростка, практиковавшего жестокие издевательства над животными. Юноша признался, что действительно отрезал котам лапы.

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