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Происшествия

Женщина упала с огромной высоты на мужчину в Днепре

13:30 1 февраля 2021
Небоскреб

В Днепре случилась трагедия — женщина, выпавшая с 14-го этажа многоэтажного дома, упала прямо на мужчину, который в этот момент выходил из подъезда

Об этом чрезвычайном происшествии, произошедшем на жилмассиве «Тополь-3» в доме № 19-а, сообщают «Вартові еспресо».

На данный момент известно, что это случилось около 7 часов утра. Женщина, выпавшая с балкона, погибла, а мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу медики — его госпитализировали в Мечникова.

«По предварительной информации, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В данном доме она, скорее всего, не проживала. Выпала она случайно или выпрыгнула, должна выяснить полиция», — говорится в сообщении.

На страничке ресурса в Telegram размещено фото с места ЧП — тело, лежащее на ступеньках подъезда, и медики.

Ранее в Одессе из окна многоэтажки выпал подросток, который в последнее время находился в не самых лучших отношениях с родителями, часто сбегал из дома и не единожды сбрасывал вещи с балкона, наблюдая, как они летят.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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