В Киеве водители устроили стрельбу из автоматов: появилось видео с места событий
В Киеве группа вооруженных злоумышленников открыла стрельбу из автомата и устроила гонку с патрульными. Задержать преступников удалось на улице Лобановского, сообщает ресурс Киев Оперативный.
По предварительным данным, вооруженные люди направлялись в сторону Одесской трассы.
По Киеву и области быда введена спецоперация «Сирена».
Задержать неизвестных удалось на проспекте Валерия Лобановского.
В настоящее время уточняются детали инцидента.
Напомним, на Рождество неадекват устроил стрельбу из автомата возле ночного клуба под Ровно. Тогда был застрелен один человек.426
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