В Киеве водители устроили стрельбу из автоматов: появилось видео с места событий

В Киеве группа вооруженных злоумышленников открыла стрельбу из автомата и устроила гонку с патрульными. Задержать преступников удалось на улице Лобановского, сообщает ресурс Киев Оперативный.

По предварительным данным, вооруженные люди направлялись в сторону Одесской трассы.

По Киеву и области быда введена спецоперация «Сирена».

Задержать неизвестных удалось на проспекте Валерия Лобановского.

В настоящее время уточняются детали инцидента.

Напомним, на Рождество неадекват устроил стрельбу из автомата возле ночного клуба под Ровно. Тогда был застрелен один человек.

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