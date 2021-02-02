Стрельба по автомобилю произошла в Киеве на проспекте Бандеры

В Голосеевском районе Киева полицейские задержали злоумышленников, обстрелявших автомобиль на столичном проспекте Степана Бандеры.

Как сообщают в столичном главке Нацполиции, киевские оперативники и бойцы полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки, в салоне которой находились двое мужчин.

«Из автомобиля изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу», — сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, во время обысков по месту жительства задержанных были изъяты «вещественные доказательства».

Также правоохранители разыскали автомобиль, по которому велся огонь.

В результате происшествия никто не пострадал. Следственные действия продолжаются.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Дубно Ровенской области в ночь на 8 января возле ночного клуба застрелили 23-летнего фельдшера Руслана Самолюка. Подозреваемый, 34-летний местный житель, начал вести себя неадекватно, и, получив несколько тычков в драке с другими отдыхающими, решил им отомстить. Для этого он отправился домой и вернулся уже с автоматом.

Фото с сайта ГУНП в Киеве.

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