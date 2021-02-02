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Происшествия

Есть версия про коктейли Молотова: в первомайском «Эпицентре» случился крупный пожар

14:15 2 февраля 2021
На месте ЧП

В Первомайске (Николаевская область) продолжается тушение масштабного пожара, который возник около 13:00 2 февраля на территории ТЦ «Эпицентр».

Согласно предварительным оценкам ГСЧС, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

Данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет. К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара следуют 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС. Также на место была направлена пожарная команда местного промышленного предприятия, и отделение 6-й ГПСЧ из соседнего Арбузинского района.

В сети появились фото и видео с места инцидента.

Тем временем Telegram-ресурс Сегодня со ссылкой на данные соцсетей сообщил: спасатели выдвинули версию, что на товары в магазине бросили пару «Коктейлей Молотова».

Напомним, в декабре 2020 года в центре Полтавы горела кровля кафе — огонь охватил площадь около 150 квадратных метров, а также распространился и на само здание. Жертвой инцидента стал один человек.

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