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Происшествия

Ударил охранника топором: выяснились подробности поджога первомайского «Эпицентра»

15:12 2 февраля 2021
Пожар в «Эпицентре»

Пожар на территории ТЦ «Эпицентр» в Первомайске (Николаевская область) устроил 37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Об этом «Стране» сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, уточнивший, что злоумышленник напал на охранника и ударил его топором. «Нападавший разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, что указывает на совершение умышленного и подготовленного преступления», — отметил Геращенко и добавил, что полиция рассматривает несколько версий ЧП. Среди них — версия с заказом преступления.

В то же время в ТЦ изданию уточнили, что поджог совершили двое мужчин, один из которых облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом. По словам директора торгового центра Михаила Телкова, охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников «Эпицентра», ранив одного из них.

Ресурс «Веха (Харьков)» показал видео с нападавшим в помещении торгового центра.

«Охрана задержала мужчину и передала полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители», — говорится в заявлении торговой сети.

По информации «Вартових еспресо», мужчина с топором пытался скрыться во дворах. «Охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором», — говорится в сообщении.

 

Ранее в сеть выложили видео момента поджога автомобиля депутата Киевского городского совета («Слуга народа»), известного украинского дзюдоиста Георгия Зантарая.

Фото — скриншот.

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