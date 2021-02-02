Хомяки и шиншиллы сварились заживо: стали известны подробности ЧП в Харькове

В Харькове, из-за порыва теплотрассы, кипятком залило подвальное помещение дома, где находился зоомагазин. Погибло много животных. Об этом сообщает «Объектив».

Порыв случился на улице Амосова, 17 около 6 часов утра. Ремонтная бригада «Харьковских тепловых сетей» прибыла на место ЧП только в 12 часов дня.

По словам владелицы магазина Александры, до приезда коммунальщиков сотрудницы магазина пытались самостоятельно вынести из помещения животных, корма и другие товары.

Большинство животных спасти не удалось, а мелкие — хомяки, рыбки или шиншиллы сварились заживо в горячей воде.

Ущерб составил более 200 тысяч гривен.

Владелица магазина, уверена, что животных можно было бы спасти, если бы коммунальщики прибыли раньше.

Сейчас подачу тепла остановили, чтобы установить место прорыва и приступить к устранению повреждения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели 38 щенков на борту самолета МАУ, которых перевозили рейсом из «Борисполя» в Торонто (Канада). Животные были размещены в грузовом отсеке лайнера. Когда самолет прибыл в аэропорт назначения, встречающие были в ужасе от шокирующих условий перевозки животных.

Фото objectiv.tv/

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