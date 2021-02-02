Черкасского чиновника обвинили в избиении журналиста

Во вторник, 2 февраля, в Черкассах избили известного в городе журналиста и руководителя местного телеканала «Антенна» Валерия Воротника.

На журналиста в собственной студии напали двое мужчин, один из которых руководитель муниципальной инспекции Черкасского горсовета Станислав Коломиец.

Об этом сообщила жена пострадавшего и сотрудница канала Оксана Горецкая, передает сайт «Про все».

По ее словам, когда Коломиец и неизвестный мужчина вошли в кабинет Воротника, журналист сразу обратился к жене с просьбой вызвать полицию.

Но женщине не удалось добраться до тревожной кнопки — «соратник» Коломийца удерживал ее силой и заблокировал в кабинете.

Позже Воротник рассказал жене, что его тоже удерживали и разбили лицо. На него напали сзади, когда он работал за компьютером.

По информации ресурса, накануне Валерий Воротник опубликовал в соцсети сообщение, в котором обвинил Станислава Коломийца в «краже интеллектуальной собственности».

Речь шла о перемонтированном видеоролике, украденном с ютуб-канала телекомпании «Антенна» и залитом от собственного имени на Facebook-страницу Коломийца.

Коломиец якобы заявил, что это не воровство и открыто угрожал Воротнику — если тот «еще раз оскорбит его, то будет долго об этом жалеть».

В полиции Черкасской области сообщили, что на место происшествия выехали правоохранители.

Отметим, 2 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий усиление ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

В документе предлагается предусмотреть уголовную ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи. Ответственность предусматривается также за умышленное причинение таким лицам побоев, телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, передает УНН.

Напомним, около двух лет назад в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Через полтора месяца после избиения он умер в реанимации местной больницы.

В Украине за три года зафиксировали 239 нападений на журналистов. По результатам исследования, в 22% случаев физические нападения на журналистов осуществлены представителями власти, в 51% - обычными гражданами, в остальных случаях — неизвестными.

Фото provce.ck.ua/

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