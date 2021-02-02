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Происшествия

"Луцкий террорист" Кривош потребовал в суд Зеленского в качестве свидетеля

16:42 2 февраля 2021
Захват заложников в Луцке

«Луцкий террорист» Максим Плохой (Максим Кривош), взявший в заложники пассажиров автобуса летом прошлого года, потребовал привлечь к его делу в качестве свидетелей президента Украины Владимира Зеленского, а также генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел с ним переговоры.

Как сообщает «Суспільне», такое ходатайство было подано во время заседания суда в Луцке, на котором рассматривался вопрос о продлении срока содержания Кривоша под стражей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил подозреваемого под арестом еще на 60 суток.

Отмечается, что Кривош свою вину «перед судом, системой и властью» не признал, заявив, что есть вина перед заложниками, однако это — «его личное дело».

Напомним, что «луцкому террористу» инкриминируют ряд статей — совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителей и незаконное обращение со взрывчаткой.

О Максиме Кривоше известно, что до захвата заложников он уже привлекался к уголовной ответственности — отсидел в общей сложности десять лет за различные преступления. Был судим по статьям «Разбой», «Вымогательство», «Мошенничество», «Незаконное обращение с оружием». Пока отбывал срок, написал книгу под названием «Философия преступника. Апология свободы. Антисистема».

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